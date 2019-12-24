Датская принцесса раскритиковала поведение Меган Маркл

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24 декабря 2019, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

фото: pixabey

47-летняя принцесса Мэри, которая замужем за сыном датской королевы Маргрете II, высказалась о поведении Меган Маркл, которая пожаловалась на нападки прессы.

Датская принцесса заявила, что постоянное внимание СМИ может быть болезненным, и что в этом она солидарна с Меган."Однако я считаю, что жаловаться на это бесполезно и бессмысленно! А если этого не делать, пресса непременно воспользуется ситуацией. И тогда будет не на кого жаловаться, кроме как на саму себя, на свое поведение", - подчеркнула принцесса.

Публичная фигура, по ее мнению, иногда должна скрывать некоторые проявления своего нрава, чтобы не попасть под каток общественной критики.