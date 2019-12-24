Все новости >>

Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Датская принцесса раскритиковала поведение Меган Маркл

, 17:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Датская принцесса раскритиковала поведение Меган Маркл
фото: pixabey

47-летняя принцесса Мэри, которая замужем за сыном датской королевы Маргрете II, высказалась о поведении Меган Маркл, которая пожаловалась на нападки прессы.  

Датская принцесса заявила, что постоянное внимание СМИ может быть болезненным, и что в этом она солидарна с Меган."Однако я считаю, что жаловаться на это бесполезно и бессмысленно! А если этого не делать, пресса непременно воспользуется ситуацией. И тогда будет не на кого жаловаться, кроме как на саму себя, на свое поведение", - подчеркнула принцесса.

Публичная фигура, по ее мнению, иногда должна скрывать некоторые проявления своего нрава, чтобы не попасть под каток общественной критики.

СЕ

//картина дня

В мире

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Названо имя возможного нового премьера Украины при президенте Владимире Зеленском

Украинское правительство в 2020 году может возглавить Арсен Аваков, который в настоящий момент руководит работой министерства внутренних дел. Соответствующий прогноз озвучил Руслан Бортник, киевский эксперт.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях, задержания генеральской верхушки…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущая Лера Кудрявцева за неделю до Нового года попала на операционный стол. У поклонников Леры были подозрения, что она делала пластику груди. Теперь эта информация…

Ирину Шейк, Арми Хаммера и еще десяток знаменитостей обвиняют в продажности из-за их участия на фестивале электронной музыки в Саудовской Аравии. Праздник расценили…

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что девочку, которая с рождения живет в частой детской клинике, до сих пор не забрали домой родители. Суд…

//новости ан

Они пришла домой к жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео с учений МВД по разгону митингов, в которых принимали участие…