Олег Гербер поделился впечатлениями от Челябинска

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24 декабря 2019, 17:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Генеральный директор ОТВ Олег Гербер в интервью «Южноуральской панораме» рассказал о своих впечатлениях от Челябинска и планах по развитию телекомпании.

По словам Олега Гербера, они намерены расширять аудиторию канала, например, проводить, онлайн-трансляции киберспортивных матчей.

«Это интересно, это эмоции игроков, пусть это и не прайм-тайм. - сказал Олег Гербер. - Конечно, это в какой-то степени риск, но надо всеми силами вовлекать молодежь, потому что наши зрители стареют.

Кроме того, директор ОТВ рассказал о том, что его удивило и что расстроило в Челябинске. Напомним, в наш город Олег Гербер переехал в этом году, до это он жил в Красноярске.

«Самое интересное, наверное, было встретить изобилие зелени и цветущих деревьев, - подчеркнул он. - Что меня удивило здесь: приходя в гости и при встрече люди здороваются. Там, где я жил, этого нет. Второе. Здесь совершенно другие продукты питания, нежели, например, в Сибири. Это просто поражает».

Олег Гербер подчеркнул, что он не сталкивался с негативом, но его неприятно удивили проявления бюрократизма:

«Почему-то здесь столкнулся с рядом проблем, которые в других местах решались по щелчку пальцев, - отметил он. - Например, в МФЦ, которые действуют по всей стране. Здесь это в прямом смысле вынос мозга».