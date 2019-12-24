В Москве сегодня детей из нескольких детсадов и школ эвакуировали из-за угрозы взрыва

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24 декабря 2019, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

В Москве сегодня детей из нескольких детсадов и школ эвакуировали из-за угрозы взрывов. Анонимные звонки с угрозами бывают почти ежедневно с конца ноября. Оперативные службы выезжают по каждому сигналу.

Сегодня после серии анонимных сообщений оперативные службы проверяли более 15 школ и детских садов, 11 районных судов. Более 6,5 тысяч человек были эвакуированы из Российского аграрного университета. Несколько сотен человек эвакуировали из здания Московского государственного лингвистического университета. По данным ТАСС, все угрозы оказались ложными.

Злоумышленники "минировали" торговые центры, станции метро, аэропорты, вузы, школы, детсады, здания судов.