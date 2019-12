Нападение тигра на их детей стало новым развлечением для британцев

В Британии появилась новая мода. Родители выкладывают видео нападения тигра на их детей. Это вызывает восторг у зрителей.

Видео снимают в зоопарках, где хищники находятся за толстым стеклом. Дети стоят спиной к вольеру. Их замечает тигр. Это начало «модных» видео.

Родители просят детей не поворачиваться. Хищник начинает подкрадываться, а потом бросается на ребенка. Его спасает только толстое стекло, в которое с разбегу влетает тигр. Все это происходит под радостные крики взрослых.

Новую моду задало видео, снятое в зоопарке Дублина. Оно тут же стало вирусным. Его начали цитировать. После этого, начали появляться другие видео.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g