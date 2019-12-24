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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Кузнецова огласила дату суда в отношении родителей, не забирающих свою 5-летнюю дочь с рождения из клиники

, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Кузнецова огласила дату суда в отношении родителей, не забирающих свою 5-летнюю дочь с рождения из клиники
Анна Кузнецова, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что девочку, которая с рождения живет в частой детской клинике, до сих пор не забрали домой родители. История о маленькой жительнице Москвы, мать которой решила, что она тяжело больна и должна постоянно находиться под наблюдением врачей, получила широкий общественный резонанс.

Ребенок родился в марте 2014 года.  Малышке сейчас пять лет, но она ни разу не была дома, со своей семьей. Родители девочки достаточно обеспеченные, она платят немалые суммы за то, что их маленькая дочь живет в перинатальном центре в одной из палат. Одна.

У малышки есть все, что необходимо для ребенка. Ее хорошо кормят, у нее есть игрушки и книжки. Но рядом нет мамы и папы, бабушек и дедушек. Она ни разу не видела своих родственников.  Медики говорят, что жизни девочки ничего не угрожает, нет необходимости в постоянном наблюдении за ней врачей.

Органы опеки просят ограничить родителей в правах на эту девочку.  По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, суд назначен на 14 января 2020 года. Суд назначит экспертизы в отношении родителей.

 

ИЧ

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