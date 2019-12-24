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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Марий Эл из-за гололеда детям разрешили не ходить в школу

, 16:40 [ «Аргументы Недели», , ]

В Марий Эл из-за гололеда детям разрешили не ходить в школу
фото: pixabay.com

Сильный гололед стал причиной отмены занятий в половине городов республики Марий Эл. Об этом сообщили региональные СМИ. В одном городе от этой идеи отказались. Там сказали, что коммунальщики работают нормально.

Занятия отменены в столице республики, городе Йошкар-Ола, и Козьмодемьянске. С учетом того, что в Марий Эл всего четыре города, это половина из них.

«24-25 декабря родители, или законные представители самостоятельно принимают решение о направлении ребенка в общеобразовательное учреждение», — объявили в Йошкар-Оле. То же самое объявление повторили в Козьмодемьянске. И там, и там добавили, что если родители настаивают на занятиях, то они должны сопровождать детей.

Третий город Марий Эл — Звенигово — промолчал. А в четвертом городе — Волжске — сказали, что гололед у них есть, но коммунальные службы работают. Они посыпают улицы песчаной смесью. Поэтому ситуация не критичная.

Судя по всему, усиленная работа коммунальщиков Волжска перевела весь песок в республике. Откуда взять песок Йошкар-Оле и Козьмодемьянску в республике, которая стоит, по сути, на песке, объяснить сложно... по крайней мере, коммунальщикам этих двух городов.

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