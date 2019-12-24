Кулинар поделилась рецептом итальянского пирога

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24 декабря 2019, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Кулинар Алена Митрофанова поделилась рецептом итальянского пирога, который станет идеальным угощением на праздничном столе в Новый год.

"Для приготовления необходимы такие ингредиенты, как грецкие орехи, орехи кешью, арахис, изюм, чернослив, курага, мука, шоколад, мед, сливочное масло, молоко, цедра лимона, имбирь и корица.

Сухофрукты необходимо залить на несколько минут горячей водой, чтобы они смягчились. Грецкий орех и кешью нужно нарезать крупными кусочками, а после этого мелко нарезать и курагу с черносливом. Полученная смесь выкладывается в миску, в нее добавляется цедра, имбирь, корица, а также мука. Все хорошо перемешивается. Далее растапливается 100 граммов шоколада в микроволновке. В общую миску сначала добавляется мед, а затем шоколад. Масса снова тщательно перемешивается руками", рассказала эксперт.