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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Кулинар поделилась рецептом итальянского пирога

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Кулинар поделилась рецептом итальянского пирога
фото: pixabey

Кулинар Алена Митрофанова поделилась рецептом итальянского пирога, который станет идеальным угощением на праздничном столе в Новый год.

"Для приготовления необходимы такие ингредиенты, как грецкие орехи, орехи кешью, арахис, изюм, чернослив, курага, мука, шоколад, мед, сливочное масло, молоко, цедра лимона, имбирь и корица.

Сухофрукты необходимо залить на несколько минут горячей водой, чтобы они смягчились. Грецкий орех и кешью нужно нарезать крупными кусочками, а после этого мелко нарезать и курагу с черносливом. Полученная смесь выкладывается в миску, в нее добавляется цедра, имбирь, корица, а также мука. Все хорошо перемешивается. Далее растапливается 100 граммов шоколада в микроволновке. В общую миску сначала добавляется мед, а затем шоколад. Масса снова тщательно перемешивается руками", рассказала эксперт.

 

СЕ

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