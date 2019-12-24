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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

К опубликовавшей видео учений МВД в школе Татарстана пришли силовики и потребовали объяснений

, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

К опубликовавшей видео учений МВД в школе Татарстана пришли силовики и потребовали объяснений
Фото: соцсети

Полицейские пришли домой к жительнице села Новотроицкое в Татарстане Екатерине Пантелеевой, опубликовавшей видео с учений МВД по разгону митингов, в которых принимали участие школьники.

В Татарстане силовики провели учения по разгону митингов. Бойцы тренировались на школьниках, которых им «одолжил» директор

В Татарстане силовики провели учения по разгону митингов. Бойцы тренировались на школьниках, которых им «одолжил» директор

Они  домой к Пантелеевой пришли, потребовали написать объяснительную о том, где она взяла видео и кто просил его опубликовать.

"Я рекомендовал ей воспользоваться 51 статьей Конституции и требовать вызова повесткой и с адвокатом. Но она предпочла избавиться быстрее от этого ужаса — подписала объяснительную. Сказала, что опубликовала, «чтобы узнать мнение общественности о деятельности школы» - Раушан Валиуллин, член «Альянса учителей».

БИ

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