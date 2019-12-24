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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Татарстане на корпоративе подрались юристы и экс-полицейские

, 15:46 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: chelny-biz.ru

В Татарстане на корпоративе подрались юристы и экс-полицейские
фото: pixabay.com

Новогодние гуляния закончились потасовкой. Дрались юристы и бывшие полицейские. Инцидент произошел в городе Набережные Челны. Об этом сообщили местные СМИ.

Поводом для драки стал бытовой конфликт. Юристы и бывшие полицейские находились за соседними столиками. В какой-то момент экс-силовики начали подходить к соседям.

«В какой-то момент один из них начал «нырять» к нам за стол и приставать к девочкам», — рассказал один из участников конфликта, который сидел в компании юристов: «Парень по имени Михаил в итоге меня ударил, я его оттолкнул, он упал, и в тот момент меня еще кто-то сзади успел ударить. Я практически потерял сознание».

После этого в кафе прибыла полиция. Участники потасовки были доставлены в отделение.

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