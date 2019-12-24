Глава СПЧ Валерий Фадеев ответил на обвинения Екатерины Винокуровой про

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24 декабря 2019, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Глава СПЧ Валерий Фадеев ответил на обвинения Екатерины Винокуровой, которая рассказал, что после вопроса Путину на пресс-конференции про Беслан ее прилюдно отчитал начальник, повысив голос.

"Полчаса времени Путина на какой-то там Беслан", члена СПЧ отчитали за несанкционированный вопрос президенту

«Я бы не хотел комментировать, мои коллеги все сейчас комментируют. Что касается вопроса про Беслан, то предложения по нему были поддержаны членами президиума СПЧ и мною. Откуда взялась история про то, что Екатерину хотели наказать за этот вопрос, мне неизвестно», — сказал Фадеев «Газете.Ru».

По его словам, он не блокировал передачу Путину документов, о которых рассказала Винокурова. «У меня никаких документов нет, которые Винокурова собиралась передавать президенту. Другие предложения и доклады, подготовленные членами Совета, большинство уже переданы моими письмами. Что-то еще в работе. Все материалы будут переданы, безусловно», — пояснил глава СПЧ.

При этом Фадеев уклонился от прямого ответа на вопрос, повышал ли он голос на Винокурову, а ее заявление о том, что ее могут исключение из СПЧ, Фадеев назвал «чьими-то фантазиями».