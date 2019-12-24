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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Глава СПЧ Валерий Фадеев ответил на обвинения Екатерины Винокуровой про "какой-то Беслан"

, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Глава СПЧ Валерий Фадеев ответил на обвинения Екатерины Винокуровой про

Глава СПЧ Валерий Фадеев ответил на обвинения Екатерины Винокуровой, которая рассказал, что после вопроса Путину на пресс-конференции про Беслан ее прилюдно отчитал начальник,  повысив голос.

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«Я бы не хотел комментировать, мои коллеги все сейчас комментируют. Что касается вопроса про Беслан, то предложения по нему были поддержаны членами президиума СПЧ и мною. Откуда взялась история про то, что Екатерину хотели наказать за этот вопрос, мне неизвестно», — сказал Фадеев «Газете.Ru».

По его словам, он не блокировал передачу Путину документов, о которых рассказала Винокурова. «У меня никаких документов нет, которые Винокурова собиралась передавать президенту. Другие предложения и доклады, подготовленные членами Совета, большинство уже переданы моими письмами. Что-то еще в работе. Все материалы будут переданы, безусловно», — пояснил  глава СПЧ.

При этом Фадеев уклонился от прямого ответа на вопрос, повышал ли он голос на Винокурову, а ее заявление о том, что ее могут исключение из СПЧ, Фадеев назвал «чьими-то фантазиями».

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