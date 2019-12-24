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24 декабря 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели», Елизавета ЧЕПЕЛЕВА ]

Инна Гинкевич на одной из фотосессий,личный архив

Для того, чтобы добиться высот в искусстве, нужно подарить ему целую жизнь. (Иван Александрович Гончаров)

Эти слова сказаны не просто так. Люди искусства всегда целиком и полностью отдают себя ему без остатка. Это стиль жизни, это сама жизнь. Ты не можешь уже существовать по-другому, каждая твоя секунда посвящена творчеству. Так живет заслуженная артистка РФ, балерина, актриса, а ныне - главный хореограф департамента спорта города Москвы, директор "Спортивной школы олимпийского резерва №25" Инна Гинкевич.

Начало

В 6 лет родители отдали ее в кружок танцев, и с этого момента началась тяга к балету. Желание стать известной балериной укрепилось еще больше после того, как Инну отвели в Мариинский театр на балет «Щелкунчик». И с этого дня Инна Владимировна служит искусству. Она мягкая, женственная, но при этом, как и все балерины, жесткая и волевая. Эти черты характеры хорошо уживаются вместе и никак друг другу не мешают.

«Балерина не может быть не женственной. Этим и ценится искусство классического балета. Важно иметь все свойства характера: и стержень, и жесткость внутри, и женственность, и красоту. Балет – это искусство красоты, я абсолютно в этом уверена. Ты не можешь быть некрасивой, это непозволительно. Красота должна быть не только внешняя, но и внутренняя. Девочкам прививаются внутренние качества с детства выстроенной школой обучения Агриппины Вагановой. И наша русская школа балета по праву считается самой лучшей. Мне есть с чем сравнивать. Не так давно мы приехали из Милана, где были в Ла Скала, смотрели новую постановку. И хотя этот театр считается одним из лучших театров мира, когда приходишь в наш Большой театр видно, как сильно отличаются русские артисты от западных звезд балета. Наши постановки сильно отличаются от того, как ставят на западе. Из последних российских премьер стоит отметить спектакль «Шанель» балетмейстера Юрия Посохова в исполнении блистательной прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой в проекте «Modanse», продюсерской компании MuzArt. Получаешь настоящее удовольствие от спектакля и от работы артистов на сцене», - считает балерина.

Инна Гинкевич в 3 классе, поклон

личный архив

Суеверие — самый страшный враг человеческого рода. (Вольтер)

Бытует мнение, что все творческие люди суверены. Они подвержены всему верить, во всем сомневаться. Именно поэтому суеверия так часто сопутствуют им. Трижды сплюнуть через левое плечо, присесть на дорожку перед выходом из дома, не ставить на пол сумку. Чего не делают люди, чтобы отвести беду и привлечь удачу! Художники, как творческие личности, практикуют суеверные ритуалы чаще обычных людей, и глубоко верят, что смогут, если не проконтролировать свою жизнь, то хотя бы защитить себя от зла. А что насчет артистов балета? Суеверны ли они?

«Среди артистов балета очень много верующих людей. Поэтому, как таковых ритуалов никаких нет. Разве что перекреститься или поцеловать крестик, перед выходом на сцену. Но есть исключения из правил. У некоторых есть свои личные талисманы, стоящие на столиках в гримерках. Многие балерины считают своим оберегом украшения. Встречаются среди вещей, приносящих удачу, и счастливые пуанты. Они, конечно, быстро выходят из строя, ты не можешь в них танцевать больше одного — двух спектаклей. Но ты знаешь, что они где-то рядом. Это очень согревает», - рассказала Инна.

Будь добрым, не злись, обладай терпеньем. Запомни: от светлых улыбок твоих Зависит не только твое настроенье, Но тысячу раз настроенье других. (Эдуард Асадов)

Все мы люди настроения, которое часто зависит от многих факторов. Выглянуло солнышко - и на душе тепло. Пасмурно – и настроение хуже некуда! Из-за своей чувствительности творческие люди могут очень быстро переходить от состояния радости к чувству подавленности и наоборот. Глубина чувств – секрет их гениальности, но также это и источник страданий. Как выйти на сцену, если абсолютно подавлен и ничего не хочется? У Инны Гинкевич есть свой секрет.

«Все прима — балерины фанаты своего труда и с детства воспитываются так, что выход на сцену в любом состоянии – бесконечное счастье. Без публики, оваций невозможно жить. Ты зависим от этого. Люди идут на огромные жертвы ради искусства. Известный случай был в Петербурге. Там молодая балерина, еще ученица училища, танцевала «Золушку» с температурой 38, и сердце её не выдержало. Так её и похоронили в костюме Золушки. Многие артисты балета не думают о здоровье, выходят на сцену, как бы себя не чувствовали. Им нельзя, а они идут. Ведь есть слово «надо».

А ведь лучшие друзья девушек — это бриллианты. Поэтому, в борьбе с плохим настроение Инне Гинкевич помогают эти драгоценные камни. Балерина не скрывает того, что блеск и игра камней сразу поднимают ей настроение!

«Когда у меня плохое настроение, что-то не получается, я люблю смотреть на блеск бриллиантов. Не зря я всю свою танцевальную карьеру провела с этими драгоценностями. Посмотришь на бриллиант - и сразу улучшается настроение, переключаешься, забываешь о плохом. Ты начинаешь любоваться игрой камня, любуешься ярким калейдоскопом сияния на руке и забываешь о проблемах».

Инна Гинкевич в юности

личный архив

Балет

Балет — это рисование музыки ногами. (Владимир Кафанов)

Балет — это не только овации зрителей и блеск софитов, но и ежедневный труд, который нередко становится причиной проблем со здоровьем. У Инны Гинкевич тоже была травма — она сдавала экзамен со сломанной костью в стопе. Но, как говорит она сама, «дотанцевала бы и с двумя переломами». Быть лучшей ученицей на курсе было очень сложно, нагрузки были огромные и физические и психологические. Но Инна справлялась.

«В моей жизни тоже был случай, когда я танцевала с переломом. На это повлияло в первую очередь, то, что я очень не хотела пересдавать экзамен по классическому танцу. При всей огромной любви к педагогам училища имени А.Я. Вагановой, это был пожизненный стресс. Учеба тяжелая, особенно, когда ты лучшая ученица. У меня была огромная нагрузка, приходилось танцевать очень много, и большой репертуар. Гастрольная жизнь моя тоже началась рано с I курса училища. И когда на экзамене случился перелом плюсневой кости в стопе, был шок. Но первая мысль была: « Я не хочу его пересдавать!». Вы знаете, я бы и с двумя переломами дотанцевала».

Завистники на что ни взглянут, Поднимут вечно лай, А ты себе своей дорогою ступай: Полают да отстанут. (И. Крылов)

Зависть ослепляет человека. Она заставляет его думать, что преградой между ним и Богом или между ним и какими-то материальными или духовными благами является другой человек, и что как только этот человек будет устранен, все препятствия исчезнут. Это корыстное чувство развито практически во всех сферах жизни. А завидуют ли артисты балета?

«Зависть среди балерин развита не больше чем в обычной жизни. В балете зависть рождена конкуренцией. Ведь не каждая артистка балета может стать прима-балериной, или получить сольную партию в труппе. Для этого нужно быть лучшей из лучших, работать на износ. Балетная труппа больше 200 человек и для того, чтобы даже попасть в какой-то из составов (всего их 3, 4 на партию), надо показать себя выносливой и трудолюбивой. Необходимо быть очень внимательным, следить за тем, что ты говоришь и с кем. В какой-то степени многим очень помогает искусство интриги, это неотъемлемая часть театра. А искусство интриг Мариинского и Большого театров это как говорят «высший пилотаж», с которым не сравняться даже в большой политике! Это тот нюанс, что сопутствует театрам веками. Но хочу заметить, что сколько бы ты ни интриговал, если ты вышел на сцену и не смог ничего показать, то ничто не поможет… Тебя будет лживо хвалить администрация и даже педагоги, но зрителя сложно обмануть. Важно найти свою золотую середину между интригой и конкуренцией»,- поделилась Инна.

Инна Гинкевич исполняет свой номер

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Она удивительно милая женщина. Узнай вы ее поближе, вы бы даже смогли восхищаться ее игрой. (Патрик Кэмпбелл о некой английский актрисе)

Сегодня быть причастным к искусству хотят многие, поскольку, при определенных условиях, человек может реализовать себя в нем, получив в итоге славу, признание и огромную популярность. Инна Гинкевич вспоминает, как она одной из первых во время своей учебы задумалась об актёрской профессии.

«Когда я только начала работать артисткой балета, то первая среди однокурсников начала задумываться об актерском прочтении балетных образов. Те, кто со мной учились на одном курсе, в основном, увлекались техникой исполнения и очень мало кто думал о том, как увлечь зрителя еще чем-то. Очень немногие задумывались о том, как по-настоящему затронуть душу людей пришедших в театр. А сделать это можно, используя актерское мастерство просто даже грамотно пройдя по сцене. Знаменитый бег Галины Улановой в балете «Ромео и Джульетта» все помнят до сих пор, именно потому, что это было кульминацией актерского драматизма во время можно сказать простого передвижения по сцене. Моим большим другом был гениальный режиссер Георгий Эмильевич Юнгвальд - Хилькевич, который часто приходил на мои спектакли. Его словами были: «Знаешь, так нельзя проживать жизнь на сцене, потому что в конечном итоге твое сердце не выдержит. Игра в стиле Станиславского хорошо, но надо уметь переключаться». Мне очень запомнились эти слова. Ведь в основном у всех талантливых актеров есть такие эпизоды в жизни, когда они уже не в состоянии пережить психические нагрузки перевоплощений. И сегодня балерина-актриса это большая редкость и ценность для театра в котором она служит.»

Кинематограф

Кинематограф — опасное изобретение. Его безумными лентами можно опоясать всю Землю, и стоит только поднести спичку. (Рене Клер).

Свою первую роль в кино Инна Гинкевич получила в 1983 году в драме Эмиля Лотяну "Анна Павлова", истории жизни легендарной русской балерины. Затем она появилась в ленте "Золушка", поставленной режиссерами Виктором Окунцовым и Константином Сергеевым. Дальше было огромное количество ролей в российских сериалах и кино: «Земский доктор», "Следаки", "Кто, если не я?", "Маша в законе", "Светофор", «Последний из Магикян», "Часовщик", "Верное средство", "Москва-Три вокзала" и другие картины. Гинкевич удалось покорить и зарубежный кинематограф. Она принимала участие в съёмках картины "ABC" известного американского продюсера Теда Тёрнера и режиссера Рональда Рейгана мл.

«С тем, как я попала в зарубежный кинематограф, получилась очень забавная история. К нам приехал сын тогда президента США Рональда Рейгана, которого звали Рони, в тот момент я слышала о нем, как о руководителе балетной компанией «Джоффри балет» и была очень удивлена, что в Россию он приехал в роли режиссера снимать фильм о выдающихся русских достижениях. В картине фигурировал не только балет, там рассказывали про космос, великих художников авангардистах. Рональд младший пришел к нам в училище и сказал, что хотел бы выбрать перспективную ученицу, которая точно станет впоследствии звездой! Собственно, она и сыграет главную роль в блоке фильма про великий русский балет. Для педагогов и дирекции училища задача была не из легких. Так получилось, что он выбрал меня, но тут важно было другое. Рейган хотел узнать, действительно ли я соответствую тем качествам, о которых все говорят. Только по внешнему виду определить это невозможно. Нужно знать, как человек учится, как танцует. Он посетил несколько моих репетиций, после чего сказал, что для фильма ему нужна только Гинкевич и утвердил на роль», - вспоминает балерина. «Съемки начались на первом курсе. Они проходили в хореографическом училище, в зрительном зале Мариинского театра, дома, на улицах Санкт-Петербурга. Надо было рассказывать о том, как я живу, как учусь, как отдыхаю, чем питаюсь. Съемке подверглись даже мои подруги и семья. А перед приездом съемочной группы к нам домой, вообще случилась забавная история. В те времена, 80-е годы, люди в черном шампунем мыли подъезд в нашем доме, помню я долго смеялась. Это было очень интересно и забавно! «Надо сказать, что команде Тёрнера и Рейгана очень понравилось у нас дома. Мой папа Владимир Гинкевич известный архитектор, очень хорошо знал английский язык и американскую культуру, еще в те времена много выезжал за границу с персональными выставками. Наши гости были приятно удивлены, что нашлось столько общих тем для беседы, обсуждали новости европейской культуры, музыкантов, кино, мировые премьеры и всем было так интересно общаться, что никто не хотел уезжать. Мало того, что отсняли потрясающую интересную картину, так ещё и все получили заряд бодрости, хорошего настроения. Позитивное послевкусие от России осталось у тех, кто работал над фильмом, и это очень здорово. Особенно в то время. Рональд даже написал мне позже: «Если бы у меня была возможность, то я бы танцевал с тобой всю жизнь». И это несмотря на то, что я была совсем ребенком, мне было 16 лет. Я сейчас очень жалею. Много раз ведь была в Америке, но ни разу не позвонила. Кто знает, как бы сложилась моя судьба, если бы я все-таки сделала этот звонок...»

Инна Гинкевич, фотосессия

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Усилия, затрачиваемые при преодолении трудностей, ценнее самого успеха. (Елена Рерих).

Жизнь Инны Владимировны расписана по секундам. Она работает главным хореографом, является советником руководителя департамента Москомспорта по вопросам хореографии, директором «Спортивной школы олимпийского резерва №25». Ко всему прочему, занимается научной работой, выступает в роли ведущей различных мероприятий, снимается в кино. Как в таком темпе все успевать, объяснить сложно. Но Гинкевич уверена — четко планировать свое время ее научил балет

«Только сейчас по-настоящему приходит понимание того, что темп жизни невероятно быстрый. Но не у меня одной. У меня есть подруга Екатерина Галанова, режиссер, продюсер социокультурных проектов, театральный менеджер, автор и руководитель Международного фестиваля балета «Dance open”. Её организация занимается огромной сферой деятельности связанной с культурой, крупные фестивали по всему миру со звездами первой величины, мероприятия, концерты. Это единственный человек, у которого все ее балетные и оперные проекты снимает Меzzo — известный европейский канал. Катя тоже бывшая балерина, мы вместе учились. Мы дружим всю жизнь. И, недавно разговаривая, мы пришли к выводу, что наш успех-это умение четко планировать свое время и заложено это не только нашими родителями, но и нашими учителями хореографического училища им. А.Я. Вагановой. Мы с Катей счастливые люди, потому что нас учили очень сильные педагоги, такие, как Н. Дудинская, К. Сергеев, И. Зубковская, М. Даукаев и др. И вот сейчас, когда я смотрю на свою подругу, на себя то понимаю, что мы «продукт балетного воспитания». Мы абсолютно похожи в том, что у нас каждая минута расписана, просыпаясь, мы знаем свой день на сегодня, на завтра и послезавтра. Сейчас зима, а уже потоком идут планы на лето, осень. И ты пытаешься говорить себе «Стоп!», но жизнь идёт вперёд. Это ведь тоже правило балета: чтобы танец получился красивым, его нужно разложить в голове заранее, буквально посекундно от начала и до конца. Так и в жизни, я всегда планирую все основные моменты, а потом уже в них вклиниваются нюансы. Времени, конечно, на себя не хватает, спишь мало, но зато все успеваешь. Как говорят все мои друзья: « Ты — трудоголик!». И это так! Я абсолютно не умею отдыхать. Доходит до того, что, иногда в голове пробегают мысли «Как ужасно прошел день, я ничего сегодня не сделала». И это в тот момент, когда лежишь с высокой температурой в кровати, потому что болеешь».

Инна Гинкевич на сцене

личный архив

Талант – это способность делать то, чему нас никто не учил. (Альфред Конар).

Причина, по которой творческие люди зачастую успешны в соревнованиях, не в том, что они умнее своих соперников. Все дело в том, что у них выше уровень рабочей этики. Именно для развития работоспособности, дисциплины, Инна Гинкевич советует отдавать ребенка на балет.

«Всем родителям очень хочется порекомендовать талантливых девочек и мальчиков отдавать на балет. Бытует мнение, что балет совсем это не мужественный вид искусства. Я уверенно говорю — это неправда! Процент «не мужественных» даже меньше, чем в других сферах нашей жизни. Есть у меня история и на этот счет. Вчера я была на спектакле у Светланы Захаровой «Mоdanse» в Большом театре. Там танцевали почти все ведущие солисты театра. И даже описать сложно, какие там мужчины! Таких на улице просто не встретишь. Это селекция, это красивые лица, идеальные фигуры. Именно по этой причине мне сложно с мужчинами в простой жизни, потому что тех, на кого я обращаю своё внимание, в обычной жизни очень мало. Это должно быть сочетание идеальной фигуры, харизмы и ума. Столкнувшись со спортом, я отдавала бы девочек на балет, потому что это искусство. Там есть определенная база: это история театра, история балета, история музыки, фортепиано французский, английский. Такое образование схоже со Смольным институтом, который был раньше в Петрограде (его еще называли институтом благородных девиц). Это очень дисциплинирует девочку, делает ее всесторонне развитой, дает правильное воспитание. Я закончила танцевать в 43 года и не могу сказать, что у меня было много травм. Было две и одна из них по моей вине – я упала на улице. Так что это миф о травмоопасности. Есть аксиома: «Хорошая балетная школа-это профилактика травм!» История нашей профессии долговечна. Классическому балету ведь около 400 лет. Это определенный круг людей. Мы гастролируем по всему миру, общаемся с интереснейшими людьми: актерами, правительством, премьер-министрами, королями, королевами и другими выдающимися личностями. Это очень интересная и насыщенная жизнь! Многие говорят, что у детей нет детства из-за репетиций, тренировок. Но наше образование относится к этому очень серьезно, и оно совмещено именно с профессиональным образованием. Важен и интеллект, и образованность и физика. Необходимо, чтобы ребенок обладал всеми этими данными. В хореографические училища отбор огромный! И если у девочки или мальчика есть все данные и его взяли, то надо быть счастливым и понимать, что у вас вырастет профессионал, культурный человек. И главное здоровый, с минимумом вредных привычек, ведь свободного времени у балетных так мало! Я в метро делала уроки, чтобы успеть дома поужинать и лечь спать. Балет — это жесткая дисциплина и планирование своей жизни!»

В самом обыкновенном найти невероятное, а в невероятном – обыкновенное – настоящее искусство. (Дени Дидро)

Человек иногда задумывается о том, как сложилась бы его судьба в другой профессии. Это иногда интересно, порассуждать – вот вроде ты, тот же самый, та же самая. Но занимаешься другим делом, другой деятельностью. Инна Владимировна уверена – она бы все равно служила искусству, даже если бы не балет.

«Скорее всего я все равно занималась бы искусством. Пошла бы в Академию художеств по стопам папы, или сделала акцент на актерскую профессию. А может выбрала кардинально другое направление, у меня математический склад ума и лучшими предметами в школе были алгебра и геометрия. Но все равно, в результате, я пришла бы к профессии связанной с искусством, обязательно!»

Инна Гинкевич на сцене с цветами

личный архив

Если вы по-настоящему интересуетесь чем-то одним, это непременно приведет вас к чему-то другому. (Анна Рузвельт).

Талантливый человек талантлив во всем! И хочется находить время для всего, что радует душу, так или иначе откликается в сердце. Особенно, когда все получается! А у такой женщины, как Инна Гинкевич, не может быть по-другому! Все только на отлично!

«Сейчас моя главная задача — завершить свою работу над кандидатской диссертацией. Также нужно отредактировать мои новые книги-методические пособия по моей авторской методике «Школа движений в сложно координационных видах спорта для всех этапов подготовки». Для этого тоже необходимо поймать творческое вдохновение! Конечно, заменить сцену очень сложно, практически невозможно. Очень хочется продолжать сниматься в кино, потому что большой отдушиной для меня сейчас стала картина «Главк» режиссера Дмитрия Гайтяна, где у меня была интересная роль связанная с моей профессией балерины. Кино для меня — определенная разгрузка, я отдыхаю от бумажек, организационных вопросов. Еще было бы интересно сыграть в драматическом спектакле. Живые аплодисменты, не заменит ничто! А я к ним привыкла с детства. Планов много, и это не может не радовать, осталось все их осуществить, ведь мы предполагаем, а Господь располагает», - поделилась Гинкевич.

Елизавета ЧЕПЕЛЕВА