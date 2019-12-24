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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Эх, прокачу!" Чиновников могут пересадить со служебных машин на такси

, 15:17 [ «Аргументы Недели» ]

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов поручил изучить вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок госслужащих.

В частности, комиссия предлагает проработать вопрос запрета закрепления автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения, а тем чиновникам, которые откажутся от закрепленного за ним служебного авто, могут выплатить компенсации.

«Важно учесть, насколько это безопасно, удобно, как хорошо водители знают город и могут ли так же быстро доставить госслужащего, как и штатный водитель, который годами ездит по маршруту «от министерства к министерству. При желании можно класс автомобиля увеличивать, чтобы это была более-менее приличная машина, и это все равно будет в разы дешевле», — цитирует экспертов по транспортным перевозкам РБК.

Будет ли работа с агрегаторами такси регулироваться законодательством о госзакупках и, будет ли ведомство заключать контракт с конкретным поставщиком услуг, пока неизвестно.

БИ

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