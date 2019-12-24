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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Владимир Колокольцев провел заседание Правительственной комиссии по профилактике правонарушений

, 14:49 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Колокольцев провел заседание Правительственной комиссии по профилактике правонарушений
фото: pixabey

Сегодня в МВД России под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Владимир Колокольцев подчеркнул: «Благодаря принятым мерам в текущем году удалось добиться погашения задолженности по заработной плате в размере более 12 миллиардов рублей. Эти средства получили порядка 461 тысячи граждан. Кроме того, в ходе расследования уголовных дел и процессуальных проверок обеспечено возмещение еще свыше двух с половиной миллиардов рублей».

Тема сокращения уровня потребления алкоголя неоднократно рассматривалась на площадке Правкомиссии. Комплексный подход к решению этой задачи обеспечивается в рамках соответствующей Концепции, одобренной Правительством Российской Федерации в 2009 году, и за прошедшее время здесь достигнуты положительные результаты.

 

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