Бизнес-полдник прошел в Краснодаре

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24 декабря 2019, 14:37 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Шестое пленарное заседание дискуссионного клуба предпринимателей «Бизнес-полдник» прошло с участием депутата Государственной Думы РФ, члена комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимира Евланова в Ресурсном центре.



Открыл ее традиционно Даниил Пузин, являющийся модератором площадки. Раз в три месяца молодые предприниматели презентуют свои проекты Владимиру Евланову. В этот раз темой первой презентации стал запуск инновационной продукции в Краснодарском крае. Станислав Рудометов и Евгений Смычагин представили свои проекты для обсуждения среди членов дискуссионного клуба. Николай Дорошенко поднял тему роботизации рабочих мест. По его словам, за роботизацией стоит будущее. Это возможность существенной экономии на затратах и увеличения производительности труда.



Владимир Лазаревич рассмотрел все проекты и заверил участников, что самые стоящие бизнес-проекты могут претендовать на продвижение на Федеральном уровне. В свою очередь, депутат рассказал молодым предпринимателям о работе Государственной Думы осеннего созыва.



- Для меня важно знать, чем сейчас живут и что думают молодые предприниматели, - прокомментировал Владимир Евланов. В нашем комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству постоянно проходят встречи, где выступают представители бизнес среды, инноваторы. Важно дать возможность молодым людям поверить в себя, чтобы они смело воплощали в жизнь свои бизнес-идеи. Существующий в Краснодаре дискуссионный клуб предпринимателей «Бизнес-полдник» - это прекрасный шанс презентовать свои бизнес-проекты, обсудить их и получить развитие проекта в дальнейшем.