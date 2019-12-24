Рождественский сочельник наступил у католиков

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24 декабря 2019, 14:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

рождественская ель, pixabay.com

Западные христиане празднуют рождественский сочельник. В ночь на 25 декабря у католиков наступает главный праздник года – Рождество, к которому люди по традиции начинают готовиться заранее.

Сегодня в 21.30 в Ватикане начнется богослужение, к которому будут прикованы взгляды всех западных христиан. Также праздничная служба пройдет на Западном берегу реки Иордан в Вифлееме, где, согласно преданию, появился на свет Иисус Христос.

Многие европейские народы перед праздником готовят зерновую кашу с добавлением фруктов и меда, которая раньше назвалась "сочиво". Именно этим некоторые лингвисты объясняют происхождение слова "сочельник". В рамках праздничного ужина, который традиционно проходит вечером 24 декабря, принято обмениваться пластинками пресного хлеба, символизирующими тело Христа.