Сёстры Хачатурян встретят Новый год порознь. А младшей запретят пить шампанское

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24 декабря 2019, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Российская общественность пристально следит за делом сестер Хачатурян. Их история стала символом закона о домашнем насилии, которое раскололо россиян на тех, кто за принятие норматива и тех, кто против.

Но и сами девушки постоянно остаются в центре внимания. Старшие сестры, Ангелина и Крестина, проведут Новый год с родственниками. Каждая в отдельной квартире. Младшая же, Мария, будет с матерью Аурелией Дундук. Находиться вместе сёстрам нельзя из-за условий домашнего ареста.

Хачатурян также запрещено выходить из дома после девяти часов вечера. А Марии — пить алкоголь и даже шампанское. По словам её адвоката Ярослава Пакулина, на момент трагедии девушке не было 18, поэтому на весь период уголовного дела отношение к ней будет как к несовершеннолетней, сообщает канал "Mash".