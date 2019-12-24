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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Сёстры Хачатурян встретят Новый год порознь. А младшей запретят пить шампанское

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Сёстры Хачатурян встретят Новый год порознь. А младшей запретят пить шампанское

Российская общественность пристально следит за делом сестер Хачатурян. Их история стала символом закона о домашнем насилии, которое раскололо россиян на тех, кто за принятие норматива и тех, кто против. 

Но и сами девушки постоянно остаются в центре внимания. Старшие сестры, Ангелина и Крестина, проведут Новый год  с родственниками. Каждая в отдельной квартире. Младшая же, Мария, будет с матерью Аурелией Дундук. Находиться вместе сёстрам нельзя из-за условий домашнего ареста.

Хачатурян также запрещено выходить из дома после девяти часов вечера. А Марии — пить алкоголь и даже шампанское. По словам её адвоката Ярослава Пакулина, на момент трагедии девушке не было 18, поэтому на весь период уголовного дела отношение к ней будет как к несовершеннолетней, сообщает канал "Mash".

БИ

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