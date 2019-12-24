«Таможня дает добро», но и о себе не забывает. Золотые слитки и антиквариат генералов ФТС грозят громким делом о коррупции

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24 декабря 2019, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях грозят обернуться очередным громким делом о коррупции.

СМИ сообщают, что СК проводит обыски в центральном аппарате Федеральной таможенной службы

Мы уже писали, что Следственным комитетом были задержаны и допрошены начальник управления таможенного дознания генерал-лейтенант Александр Кизлык, его заместитель Алексей Серебро и заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен. Официальная версия - уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

В ходе обыска у Кизлыка изъяли 600 тысяч долларов, а это приметро 37,2 миллиона рублей и 600 тысяч евро - 41,2 миллиона, слитки золота и часы известных брендов, сообщил следователь.

Но, как пишет telegram-канал «Кстати» со ссылкой на источники в силовых структурах, обыски в ФТС – только верхушка айсберга. Говорят, что был задержан сам глава ФТС генерал-полковник Владимир Булавин, а также его заместители – генерал Олег Губайдуллин и генерал-лейтенант Руслан Давыдов. Их допрашивали всю ночь, и речь идет о реализации коррупционных схем на сотни миллиардов рублей.

Также сообщается, что при обысках у генералов таможни были найдены и изъяты сотни миллионов рублей наличными, буквально килограммы драгоценностей, уникальные картины и антиквариат, обнаружены дорогие иномарки. Некоторым фигурантам дела удалось сбежать: по слухам, в их числе еще один зам Булавина – Андрей Струков, супруга которого в момент прихода следователей попыталась покончить с собой. Сбежал и начальник Центральной энергетической таможни Сергей Пирог, при обыске у которого были найдены и изъяты, среди прочего, 100 миллионов долларов наличными.

Вся эта информация пока официально никак не подтверждена, и как будут развиваться события предсказать довольно сложно, но уже понятно, что все довольно шатко «в датском королевстве» российской таможни.