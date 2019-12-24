Проезд в московском транспорте в новогоднюю ночь сделают бесплатным

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24 декабря 2019, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: pixabay.com

Проезд в городском транспорте российской столицы в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщил во вторник, 24 декабря, мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

"На Новый год наземный транспорт, метро и МЦК будут работать всю ночь. С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд бесплатный", - написал он на странице во "ВКонтакте", передает интернет-портал RT.

Кроме того, в посте столичного градоначальника отмечается, что парковки на улицах города в период с 1 по 8 января также будут бесплатными (парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам).