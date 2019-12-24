Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что инцидент с избиением журналистки "Базы" должен быть расследован

, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что инцидент с избиением журналистки

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что инцидент с избиением репортера "Базы" Анны Никитиной должен быть расследован. Как мы уже писали, неизвестный сотрудник органов ударил по лицу журналистку во время интервью с матерью лубянского стрелка Евгения Манютина.

"База" рассказала подробности о том, как силовик ударил журналистку на месте обыска у "стрелка с Лубянки"

Ее обыскивали, унижали и обещали уволить. Оперативники допрашивали и удерживали Аню больше пяти часов. "Подобные инциденты требуют разбирательства в случае появления каких-то жалоб на предмет соответствия законности тех или иных действий", - заявил Песков.

Также он отметил, что не в курсе, знает ли Владимир Путин об этом инциденте. "Этого я не знаю, в курсе президент или нет. Честно говоря, я не думаю, что он в курсе, хотя были сообщения в СМИ".

Тем не менее, имя сотрудника, командующего операцией в доме матери "стрелка с Лубянки" и ударившего журналистку до сих пор не известно.

БИ

//картина дня

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские СМИ. Они напомнили про дорожные карты и намекнули, что речь идет о наднациональных органах и о введении единой валюты.

Если будет нарушен суверенитет Белоруссии, будет война. Такое заявление Александра Лукашенко процитировали белорусские…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

Сейчас в таможенной службе все стоят буквально «на ушах», обыски в центральном офисе ФТС и ее подразделениях, задержания генеральской верхушки…

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Пресс-секретарь Путина заявил, что инцидент с избиением репортера "Базы" Анны Никитиной должен быть расследован. Неизвестный силовик ударил по лицу журналистку во время…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

После несанкционированного вопроса Путину о теракте в Беслане члена президентского совета по правам человека Екатерину Винокурову прилюдно отчитал глава СПЧ Валерий…

В Хабаровском крае разбился истребитель 5-го поколения, изготовленный на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе для российских военно-космических сил. Самолет выполнял…

//новости ан