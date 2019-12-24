Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что инцидент с избиением журналистки

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24 декабря 2019, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]

Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что инцидент с избиением репортера "Базы" Анны Никитиной должен быть расследован. Как мы уже писали, неизвестный сотрудник органов ударил по лицу журналистку во время интервью с матерью лубянского стрелка Евгения Манютина.

"База" рассказала подробности о том, как силовик ударил журналистку на месте обыска у "стрелка с Лубянки"

Ее обыскивали, унижали и обещали уволить. Оперативники допрашивали и удерживали Аню больше пяти часов. "Подобные инциденты требуют разбирательства в случае появления каких-то жалоб на предмет соответствия законности тех или иных действий", - заявил Песков.

Также он отметил, что не в курсе, знает ли Владимир Путин об этом инциденте. "Этого я не знаю, в курсе президент или нет. Честно говоря, я не думаю, что он в курсе, хотя были сообщения в СМИ".

Тем не менее, имя сотрудника, командующего операцией в доме матери "стрелка с Лубянки" и ударившего журналистку до сих пор не известно.