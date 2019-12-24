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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Россияне перечислили подарки, которые не хотели бы получить на Новый год

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

Россияне перечислили подарки, которые не хотели бы получить на Новый год
фото: pixabay.com

Участники опроса, проведенного среди пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru, рассказали о подарках, которые им не хотелось бы получить на Новый год. В опросе приняли участие 5,2 тысячи россиян. 

ТОП-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год никому

ТОП-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год никому

Самыми нежелательными подарками стали сувениры и символы года. Их отметили 57% опрошенных. Далее следуют мягкие игрушки (52%), весы (49%), мыло (48%), календарь (48%), станки для бритья (48%) и массажный коврик (45%).

В список также вошла цифровая валюта (биткоин), стать обладателем которой не захотели 42 процента россиян, набор косметики (так утверждают 40 процентов граждан России), а еще 38 процентов не желают получить на Новый год полотенце.

Рейтинг антиподарков среди гаджетов и электроники возглавила электробритва. За ней следом идут игровая консоль, музыкальные колонки, электронные книги, навигаторы, экшн- и видеокамеры, роботы-пылесосы, наушники и фотоаппараты.

АС

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