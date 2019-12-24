Эксперт: к покупке мороженого и тортов следует отнестись с осторожностью

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24 декабря 2019, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Сопредседатель Союза потребителей Александр Борисов призвал с осторожностью относится к десертному столу. Эксперт подчеркнул, что зачастую производители обманывают покупателей, используя растительные жиры вместо молочных.

«У мороженого одна проблема – это молочный жир. Как в случае с творогом, сливочным маслом, он заменяется растительным. Половина образцов занесена в черный список. Такая же проблема и у тортов, при этом производители заявляют частенько об использовании натуральных продуктов, молочных жиров, это не соответствует действительности», - отметил специалист.