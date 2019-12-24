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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Валентина Матвиенко предложила бесплатно предоставлять квартиры многодетным семьям

, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Валентина Матвиенко предложила бесплатно предоставлять квартиры многодетным семьям
Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 24 декабря, предложила предоставлять многодетным семьям квартиры бесплатно или же на условиях льготного ипотечного кредитования.

В рамках пресс-конференции по итогам осенней сессии Совфеда Матвиенко напомнила, что когда она была губернатором Санкт-Петербурга, многодетная семья вставала в очередь, а уже спустя год получала квартиру от города абсолютно бесплатно.

Политик убеждена, что предоставление семьям с тремя и более детьми квартир от государства станет серьезной мотивацией для граждан. Валентина Матвиенко отметила, что шаги в данном направлении делаются, однако в российских регионах все еще есть серьезные проблемы с поддержкой многодетных семей.

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