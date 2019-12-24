"Полчаса времени Путина на какой-то там Беслан", члена СПЧ отчитали за несанкционированный вопрос президенту

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24 декабря 2019, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: пресс-конференция Путина

После несанкционированного вопроса Путину о теракте в Беслане члена президентского совета по правам человека Екатерину Винокурову прилюдно отчитал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Девушка задала вопрос о помощи пострадавшим в трагедии в Беслане, в том числе психологической, а ее обвинили в «хищении получаса» драгоценного времени лидера нации и запретил отдавать президенту документы о жертвах трагедии. «В итоге мне сказали, что я похитила полчаса времени президента. Я украла полчаса времени Путина на какой-то там Беслан», — рассказала журналистка. Это произошло в присутствии всего президиума совета.

Также Винокурова заявила, что «Фадеев не подходит на роль главы Совета по правам человека при президенте, потому что он не понимает, что такое права человека и что такое гражданское общество», пишет znak.com. «Я хочу, чтобы было разбирательство, потому что в нынешнем виде СПЧ существовать не может. Он неэффективен», — считает журналистка.