Жену Игоря Николаева раскритиковали в сети из-за блестящего платья, подчеркнувшего живот

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24 декабря 2019, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]

певица Юлия Проскурякова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

37-летнюю супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлию Проскурякову жестко раскритиковали пользователи сети из-за блестящего платья, которое якобы подчеркнуло "торчащий живот" женщины.

Юлия, очевидно, тоже заметила, что платье несколько искажает ее формы, поэтому под фото написала, что не ждет ребенка.

Подписчики Проскуряковой отметили, что блестящий серебряный наряд, который Проскурякова выбрала для выступления, подчеркнул все недостатки ее фигуры – выпирающую область живота и отсутствие талии. Другие встали на защиту артистки, отметив, что плохо скроенные платья и неудачные ракурсы часто играют злую шутку с публичными людьми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)23 Дек 2019 в 2:06 PST