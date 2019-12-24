С нового года в России введут пенсии для цирковых животных

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24 декабря 2019, 12:32 [ «Аргументы Недели» ]

Пенсии за выслугу лет будет введена в России для цирковых животных. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов их будут обеспечивать пожизненным содержанием в достойных условиях.

Кроме того, с нового года запретят применять медикаменты, повышающие эффективность цирковых животных, передаёт агентство «Москва», вот только очень сомнительно, что всех четвероногих артистов обяжут сдавать пробы крови.

Новые правила также предусматривают конфискацию диких зверей, которые содержатся с нарушением требований. Одна беда, приютов для содержания как отставных артистов, так и конфискованных нет. Так что получается правила есть, а возможности их исполнить – не имеется.