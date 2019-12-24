Потерпевший крушение истребитель Су-57 может быть первым серийным образцом, который должны передать на вооружение

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24 декабря 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Хабаровском крае разбился истребитель 5-го поколения, изготовленный на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе для российских военно-космических сил. Самолет выполнял испытательный полет. Летчику удалось катапультироваться.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель Су-57 оказался первым серийным образцом, который должны были передать в войска уже в этом году. Судя по всему именно этот самолёт, сборка которого велась в интересах Минобороны, и упал сегодня во время испытаний. Предварительная причина крушения - отказ системы управления самолетом.

Сообщают, что передача первого строевого истребителя заказчику задерживается.