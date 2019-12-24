Историческая экспозиция открылась на железнодорожном вокзале в Волгограде

//Общество 13+

24 декабря 2019, 11:03 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

У центрального входа в волгоградский железнодорожный вокзал открылась выставочная экспозиция, посвящённая истории вокзального комплекса. В выставочных витринах представлены уникальные экспонаты и фотографии, отражающие историю развития вокзала с момента его основания и до наших дней.

В частности, волгоградцы и гости города смогут увидеть элементы декоративной облицовочной плитки довоенного здания, фрагменты обмундирования бойцов Красной армии и огнестрельного оружия. Также на выставке можно увидеть элемент оригинальной скульптуры «Детский хоровод». Она стала известной благодаря фотоснимку Эммануила Евзерихина, запечатлевшего разрушенный Сталинград в 1943 году.

Большинство экспонатов были обнаружены во время реконструкции железнодорожного вокзала в период с 2017 по 2019 годы.