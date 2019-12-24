Волгоградские железнодорожники проводят акцию «Игрушка на елку»

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24 декабря 2019, 11:01 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

В преддверии новогодних праздников пригородная пассажирская компании АО «Волгоградтранспригород» проводит акцию «Игрушка на елку». До 25 декабря все желающие могут изготовить ёлочную игрушку и принести в любую пригородную кассу на станции Волгоград-1.

Все игрушки украсят новогоднюю ёлку, установленную в зале ожидания вокзала. Победитель будет определён до 29 декабря путём голосования пассажиров. Ещё одна предновогодняя акция – «Ёлочка желаний» – проводится до 30 декабря для обладателей абонементных билетов, оформленных с 20 по 30 декабря. Победителей обеих предновогодних акций ожидают подарки.