В Петербурге из-за теплой погоды проснулись бабочки

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24 декабря 2019, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

бабочка, pixabay.com

Из-за теплой погоды в декабре в Санкт-Петербурге проснулись бабочки. Жители Северной столицы сообщили журналистам, что насекомые залетают к ним в квартиры через окна и двери, как весной или летом.

Специалисты музея живых бабочек "Тропический рай" отметили, что в подобном поведении насекомых нет никакой аномалии, поскольку погода в городе сильно изменилась. Отмечается, что в Петербурге даже распускаются цветы.

Подчеркивается, что у бабочек есть период, когда они находятся в стадии сна, а их пробуждение могут спровоцировать благоприятные погодные условия. Горожанам, увидевшим этих насекомых на улицах, советуют либо не трогать их, либо аккуратно, не прикасаясь к крыльям, перенести их в теплое место и напоить медовой водой.