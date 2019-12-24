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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Петербурге из-за теплой погоды проснулись бабочки

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

В Петербурге из-за теплой погоды проснулись бабочки
бабочка, pixabay.com

Из-за теплой погоды в декабре в Санкт-Петербурге проснулись бабочки. Жители Северной столицы сообщили журналистам, что насекомые залетают к ним в квартиры через окна и двери, как весной или летом.

Специалисты музея живых бабочек "Тропический рай" отметили, что в подобном поведении насекомых нет никакой аномалии, поскольку погода в городе сильно изменилась. Отмечается, что в Петербурге даже распускаются цветы.

Подчеркивается, что у бабочек есть период, когда они находятся в стадии сна, а их пробуждение могут спровоцировать благоприятные погодные условия. Горожанам, увидевшим этих насекомых на улицах, советуют либо не трогать их, либо аккуратно, не прикасаясь к крыльям, перенести их в теплое место и напоить медовой водой.

ЕТ

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