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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Водителям автобусов и грузовиков запретили находиться за рулем более 10 часов подряд

, 10:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Водителям автобусов и грузовиков запретили находиться за рулем более 10 часов подряд
водитель автобуса, pixabay.com

В правительстве РФ сообщили, что российским водителям грузовиков и автобусов запретили находиться за рулем более 10 часов подряд. Соответствующие поправки были внесены в Правила дорожного движения.

Уточняется, что время нахождения водителей за рулем грузовых машин и автобусов не должно превышать 9 часов в сутки. Увеличение длительности до 10 часов возможно не более двух раз в неделю. Отдыхать гражданам, управляющим транспортными средствами, следует не менее 11 часов в сутки, в некоторых случаях – не менее 9.

В правилах также теперь прописан периодический отдых водителей во время поездки. Перерывы можно самостоятельно дробить, однако первый должен длиться не менее 15 минут, а последний – не менее получаса. 

ЕТ

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