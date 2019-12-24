«Краснодар Водоканал» предупреждает о снижении давления на сетях

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24 декабря 2019, 09:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках реализации мероприятий по улучшению качества воды, специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») выполнят неотложные работы по замене оборудования на водозаборе «Восточный-2» с его отключением с 23-00 часов 25.12.19 г. до 05-30 часов 26.12.2019 г. в связи с чем будет снижено давление на сетях водопровода у жителей частного сектора и одноэтажных застроек восточной и центральной частей города, а также у абонентов микрорайона «Комсомольский».

Предприятие приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.