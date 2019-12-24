Кадыров сообщил о возможности появления в Чечне трех новых городов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в республике могут появиться три новых города. Подчеркивается, что власти планируют придать статус городов сразу трем крупным населенным пунктам.

Кадыров уточнил, что статус города руководство Чечни планирует придать Науру, Новогрозному и Серноводску, однако это станет возможным лишь при достижении "определенных показателей". Политик заметил, что над этим сейчас работают. Он убежден, что появление новых городов скажется на республике благоприятно.

Напомним, ранее в 2019 году райцентр Курчалой было решено преобразовать в город.