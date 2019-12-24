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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В Гидрометцентре рассказали, ожидается ли в новогоднюю ночь в Москве снег

, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Гидрометцентре рассказали, ожидается ли в новогоднюю ночь в Москве снег
елочные игрушки, pixabay.com
Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, стоит ли москвичам и гостям столицы рассчитывать на снег в новогоднюю ночь. Синоптик отметил, что в ближайшие дни температура будет понижаться.
 
Киктев отметил, что сейчас прогноз на новогоднюю ночь "неблагодарный", так как раньше, чем за пять дней сложно сказать, какая именно будет погода.
 
Уточняется, что с достаточно высокой вероятностью в Москве в новогоднюю ночь будет слабоотрицательная температура. Уже во второй половине текущей недели в городе ожидаются небольшие осадки. Предполагается, что снег будет идти и на следующей неделе.
ЕТ

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