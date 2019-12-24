В Гидрометцентре рассказали, ожидается ли в новогоднюю ночь в Москве снег

Замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, стоит ли москвичам и гостям столицы рассчитывать на снег в новогоднюю ночь. Синоптик отметил, что в ближайшие дни температура будет понижаться.

Киктев отметил, что сейчас прогноз на новогоднюю ночь "неблагодарный", так как раньше, чем за пять дней сложно сказать, какая именно будет погода.

Уточняется, что с достаточно высокой вероятностью в Москве в новогоднюю ночь будет слабоотрицательная температура. Уже во второй половине текущей недели в городе ожидаются небольшие осадки. Предполагается, что снег будет идти и на следующей неделе.