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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Откуда у российских работающих пенсионеров средняя зарплата в 40 тысяч?

, 23:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Откуда у российских работающих пенсионеров средняя зарплата в 40 тысяч?

Россияне стремительно отреагировали на слова главы Пенсионного фонда ПФ Антона Дроздова о зарплатах работающих пенсионеров. В Рунете появились довольно жёсткие комментарии слов главы ПФР.

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"Какие 40 тысяч рублей? У нас в посёлке максимальная зарплата — 25-30 тысяч", "Средняя зарплата работающих пенсионеров — 40 тысяч? Да у 30-40-летних нет такой средней по стране, а у пенсионеров и подавно! 15-17 тысяч, больше не будет!", "40 тысяч зарплата у работающих пенсионеров — это за год?" - привёл комментарии россиян журналист Юрий Пронько.

Даже по данным Росстата по зарплатам, средняя зарплата россиян составляет чуть больше 49 тысяч рублей, медианный заработок — около 34,5 тысяч рублей. Модальная зарплата — та, которую получает большинство населения, — примерно 23,5 тысяч рублей.
Член Совета Федерации, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сказал, что посередине официально работающие пенсионеры, как правило, высококвалифицированные работники — учителя, военные, врачи. Но есть пенсионеры - гардеробщики, вахтёры, дежурные. 40 тысяч рублей они никак не зарабатывают.

Россиянам предложили работать больше и дольше, чтобы получать пенсию 52 тысячи, - рассказал телеведущий Юрий Пронько.
Правительство России экономит на содержании своих пожилых граждан. Расчёты показывают, что через пять лет благодаря т. н. пенсионной реформе экономия бюджета на выплатах пенсий составит до 850 млрд рублей в год.

 

ИЧ

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