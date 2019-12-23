Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

"Только русские люди это могут сделать", - сказал Ротенберг Путину о строительстве Крымского моста

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Владимир Путин 23 декабря открыл движение поездов по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив построен за рекордно короткие сроки. Президент РФ вспомнил, как после установки первой арки Крымского моста ему позвонил руководитель фирмы, строившей Крымский мост, Аркадий Ротенберг и сказал, что это могут сделать "только русские люди".

Путин поставил стратегическую задачу: отодвинуть железную дорогу в Сочи от побережья моря

Путин поставил стратегическую задачу: отодвинуть железную дорогу в Сочи от побережья моря

 

Путин в вагоне-ресторане рассказал, как "основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что он задал ему вопрос: "Ты что, выпил что ли?"

Автомобили ездили по Крымскому мосту уже минувшим летом. Теперь запущено движение поездов.
Строительство моста началось в 2016 году.

ИЧ

//картина дня

Общество

Путин поставил стратегическую задачу: отодвинуть железную дорогу в Сочи от побережья моря

Путин поставил стратегическую задачу: отодвинуть железную дорогу в Сочи от побережья моря

Президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачу "отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи". Глава государства поручил Минтранспорта РФ просчитать стоимость проекта.

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

В Республике Татарстан в отношении женщины, жительницы города Набережные Челны, передавшей шестилетнему сыну управление автомобилем на высокой скорости, возбуждено…

//новости ан

Фермер Олег Сирота на совещании с Владимиром Путин удивил российского лидера некоторыми фактами, например тем, какие справки нужно предоставить для получения разрешения…

//новости ан

//новости ан

В Красноярске полиция поймала девушку, которая в мороз бегала по улице без одежды с ребенком на руках. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы инцидента. Ребенок…

//новости ан

//новости ан

По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист. Водитель трактора попытался скрыть инцидент, скинул их тела в ливневый…

//новости ан

Известную сваху и ведущую телешоу "Давай поженимся" Розу Сябитову упрекнул жених Дмитрий, который ищет невесту в программе у Ларисы Гузеевой, астролога Василисы Володиной…

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…