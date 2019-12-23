"Только русские люди это могут сделать", - сказал Ротенберг Путину о строительстве Крымского моста

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23 декабря 2019, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Кремля

Владимир Путин 23 декабря открыл движение поездов по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив построен за рекордно короткие сроки. Президент РФ вспомнил, как после установки первой арки Крымского моста ему позвонил руководитель фирмы, строившей Крымский мост, Аркадий Ротенберг и сказал, что это могут сделать "только русские люди".

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Путин в вагоне-ресторане рассказал, как "основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что он задал ему вопрос: "Ты что, выпил что ли?"

Автомобили ездили по Крымскому мосту уже минувшим летом. Теперь запущено движение поездов.

Строительство моста началось в 2016 году.