Московские власти выпустили видеообращение в связи с массовым

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23 декабря 2019, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев выступил с обращением к родителям учеников школ и воспитанников детских садов после массовых сообщений об угрозе взрыва учреждений.

В первую очередь, он призвал не поддаваться панике в такие моменты: "Я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки", - сказал Молев, назвав безопасность детей приоритетом.

Также он дал советы о том, как правильно себя вести при эвакуации: "Если мы будем вместе следовать этим простым, но очень четким правилам, то я думаю, мы преодолеем эту неприятную ситуацию", - подчеркнул господин Молев.



