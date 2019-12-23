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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Московские власти выпустили видеообращение в связи с массовым "минированием" школ

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Московские власти выпустили видеообращение в связи с массовым
фото: соцсети

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев выступил с обращением к родителям учеников школ и воспитанников детских садов после массовых сообщений об угрозе взрыва учреждений.

В первую очередь, он призвал не поддаваться панике в такие моменты: "Я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки", - сказал Молев, назвав безопасность детей приоритетом.

Также он дал советы о том, как правильно себя вести при эвакуации: "Если мы будем вместе следовать этим простым, но очень четким правилам, то я думаю, мы преодолеем эту неприятную ситуацию", - подчеркнул господин Молев.

АС

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