В Магнитогорске пьяная 46-летняя автоледи напала на инспектора ДПС

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23 декабря 2019, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Челябинской области пьяная автоледи на автомобиле Volkswagen Touareg Respect напала на сотрудника ДПС.

Инцидент произошел ночью в прошлые выходные на улице Советской в Магнитогорске.

На подозрительного водителя машины обратили внимание неравнодушные жители города и сообщили в полицию, что они удерживают нетрезвую женщину-водителя. На место происшествия выехал патрульный экипаж ДПС.

Во время оформления протокола автоледи сначала начала оскорблять стражей порядка, а потом распустила руки.

По данным регионального главка МВД, "женщина вела себя вызывающе, высказывала неоднократные оскорбления в адрес сотрудников полиции, не реагируя на законные требования инспекторов ГИБДД о прекращении противоправных действий, и применила физическую силу в отношении сотрудника ДПС".

Оказалось, ранее эту автоледи штрафовали за превышение скорости. Теперь из-за применения насилия в отношении сотрудника полиции ее вызовут в Следком.