В Магнитогорске пьяная 46-летняя автоледи напала на инспектора ДПС

В Челябинской области пьяная автоледи на автомобиле Volkswagen Touareg Respect напала на сотрудника ДПС.
Инцидент произошел ночью в прошлые выходные на улице Советской в Магнитогорске.
На подозрительного водителя машины обратили внимание неравнодушные жители города и сообщили в полицию, что они удерживают нетрезвую женщину-водителя. На место происшествия выехал патрульный экипаж ДПС.
Во время оформления протокола автоледи сначала начала оскорблять стражей порядка, а потом распустила руки.
По данным регионального главка МВД, "женщина вела себя вызывающе, высказывала неоднократные оскорбления в адрес сотрудников полиции, не реагируя на законные требования инспекторов ГИБДД о прекращении противоправных действий, и применила физическую силу в отношении сотрудника ДПС".
Оказалось, ранее эту автоледи штрафовали за превышение скорости. Теперь из-за применения насилия в отношении сотрудника полиции ее вызовут в Следком.