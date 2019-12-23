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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В Магнитогорске пьяная 46-летняя автоледи напала на инспектора ДПС

, 21:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Магнитогорске пьяная 46-летняя автоледи напала на инспектора ДПС

В Челябинской области пьяная автоледи на автомобиле Volkswagen Touareg Respect напала на сотрудника ДПС.
Инцидент произошел ночью в прошлые выходные на улице Советской в Магнитогорске.

На подозрительного водителя машины обратили внимание неравнодушные жители города и сообщили в полицию, что они удерживают нетрезвую женщину-водителя. На место происшествия выехал патрульный экипаж ДПС.

Во время оформления протокола автоледи сначала начала оскорблять стражей порядка, а потом распустила руки.
По данным регионального главка МВД, "женщина вела себя вызывающе, высказывала неоднократные оскорбления в адрес сотрудников полиции, не реагируя на законные требования инспекторов ГИБДД о прекращении противоправных действий, и применила физическую силу в отношении сотрудника ДПС".

Оказалось, ранее эту автоледи штрафовали за превышение скорости. Теперь из-за применения насилия в отношении сотрудника полиции ее вызовут в Следком.

ИЧ

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