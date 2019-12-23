В Татарстане в отношении женщины, посадившей за руль машины 6-летнего сына, возбудили еще одно дело

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23 декабря 2019, 20:38 [ «Аргументы Недели» ]

Georgiy Rozov, globallookpress.com

В Республике Татарстан в отношении женщины, жительницы города Набережные Челны, передавшей шестилетнему сыну управление автомобилем на высокой скорости, возбуждено еще одно, третье уголовное дело.

В отношении матери малыша, сидевшего за рулем авто, возбуждено дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". По версии СКР, находясь в отделе полиции в городе Мамадыш, подозреваемая порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. Сотрудница полиции получила телесные повреждения.

Как установило следствие, при этом злоумышленница разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы.

Напомним, ранее жительница Татарстана разместила в одной из соцсетей видеозапись с управляющим автомобилем маленьким мальчиком. По данному факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по двум статьям: "вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Причастность к совершению преступления подозреваемая не признала.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.