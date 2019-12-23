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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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В сети ругают мужчину, снявшего на видео в Красноярске на морозе голую и разутую девушку

, 20:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

В сети ругают мужчину, снявшего на видео в Красноярске на морозе голую и разутую девушку
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Пользователи сети ругают мужчину-очевидца, снявшего на видео в Красноярске на морозе голую и разутую девушку.
Видеозапись, как девушка без одежды и босиком идет по улице Молокова, опубликована в паблике "Я живу в Красноярске".

В Красноярске в тот момент было минус 11 градусов. Сначала девушка шла с ребенком на руках, прикрывшись одеялом. Потом одеяло упало, и она забежала в ближайший торговый центр. Ребенка там у нее забрали и передали отцу. Девушка помещена в специализированную больницу.

Возмущенные пользователи обратились к автору видео и предположили, что у девушки случилась беда, и она нуждалась в помощи.

"А может её изнасиловали и выбросили на улицу или она сбежала, может над ней издевались ради прикола (все наверное знают какая у нас сейчас молодёжь жестокая). Всё что угодно могло с ней случиться, да даже если она под чем-то, то надо было помочь человеку. Хотя бы сообщить в полицию и скорую", "А подъехать и помочь слабо? Даже если бухая или ещё под чем, не важно. Ведь может обморозить всё и не дойти", "Действительно.. может в беду попал человек.. сбегает от насильников. Ну всякое же может быть.. совсем не смешно. Нужно было помощь предложить. Идиотизм..", - написали в комментариях к видео.

ИЧ

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