Минздрав РФ меняет законопроект о донорстве органов

//Общество 13+

23 декабря 2019, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Минздрав РФ подготовило законопроект с основными принципами донорства органов для трансплантации.

Законопроект о пересадке человеческий органов опубликован для общественного обсуждения.

В документе указан перечень органов для трансплантации как при прижизненном, так и посмертном донорстве, порядок выражения волеизъявления о согласии или не согласии на трансплантацию донора и его родственников.

Согласно документу, клиники смогут начать трансплантацию в случае, если родственники вовремя не заявят о несогласии на изъятие органов, а также при отсутствии возможности проинформировать родственников в течение двух часов после смерти.

У тех пациентов, личность которых не установлена, новый законопроект запрещает изымать органы.

Предполагается, что закон о донорстве органов начнет действовать с 1 июня 2021 года.