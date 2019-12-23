Минздрав РФ меняет законопроект о донорстве органов

Минздрав РФ подготовило законопроект с основными принципами донорства органов для трансплантации.
Законопроект о пересадке человеческий органов опубликован для общественного обсуждения.
В документе указан перечень органов для трансплантации как при прижизненном, так и посмертном донорстве, порядок выражения волеизъявления о согласии или не согласии на трансплантацию донора и его родственников.
Согласно документу, клиники смогут начать трансплантацию в случае, если родственники вовремя не заявят о несогласии на изъятие органов, а также при отсутствии возможности проинформировать родственников в течение двух часов после смерти.
У тех пациентов, личность которых не установлена, новый законопроект запрещает изымать органы.
Предполагается, что закон о донорстве органов начнет действовать с 1 июня 2021 года.