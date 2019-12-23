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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Минздрав РФ меняет законопроект о донорстве органов

, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]

Минздрав РФ меняет законопроект о донорстве органов
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Минздрав РФ подготовило законопроект с основными принципами донорства органов для трансплантации.
Законопроект о пересадке человеческий органов опубликован для общественного обсуждения.

В документе указан перечень органов для трансплантации как при прижизненном, так и посмертном донорстве, порядок выражения волеизъявления о согласии или не согласии на трансплантацию донора и его родственников.

Согласно документу, клиники смогут начать трансплантацию в случае, если родственники вовремя не заявят о несогласии на изъятие органов, а также при отсутствии возможности проинформировать родственников в течение двух часов после смерти.
У тех пациентов, личность которых не установлена, новый законопроект запрещает изымать органы.
Предполагается, что закон о донорстве органов начнет действовать с 1 июня 2021 года.

ИЧ

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