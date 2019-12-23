Учёные рассказали, как эффективно управлять стрессом

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23 декабря 2019, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

фото: pixabey

Учёные объяснили,что для того, чтобы эффективно управлять стрессом, необходимо есть продукты, которые снижают перенапряжение нервной системы.

"Лучший способ уменьшить признаки стресса - употреблять продукты, которые питают надпочечную систему, отвечающую за выработку адреналина и кортизола", -подчеркивает исследователь Дэвид Форман.

Эксперт советует добавить в свое меню темный шоколад. В этом продукте есть в достаточном количестве витамины, необходимые организму минералы и антиоксиданты. Кроме того, нужно чаще есть авокадо. Содержащиеся в нем омега-3 кислоты способны существенно снизить кортизол.