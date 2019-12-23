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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Учёные рассказали, как эффективно управлять стрессом

, 19:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Учёные рассказали, как эффективно управлять стрессом
фото: pixabey

Учёные объяснили,что для того, чтобы эффективно управлять стрессом, необходимо есть продукты, которые снижают перенапряжение нервной системы.

учший способ уменьшить признаки стресса - употреблять продукты, которые питают надпочечную систему, отвечающую за выработку адреналина и кортизола", -подчеркивает исследователь Дэвид Форман.

Эксперт советует добавить в свое меню темный шоколад. В этом продукте есть в достаточном количестве витамины, необходимые организму минералы и антиоксиданты. Кроме того, нужно чаще есть авокадо. Содержащиеся в нем омега-3 кислоты способны существенно снизить кортизол.

СЕ

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