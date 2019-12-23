Путину рассказали, какие интересные справки о мычании коров нужны, чтобы получить разрешение на строительство коровника

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23 декабря 2019, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Владимир Путин в Адыгее не только колбасу не попробовал, но и сыр от российского производителя.

Олег Сирота занялся производством сыра в 2014 году, когда появились санкции и запрет на ввоз европейских продуктов.

Фермер 23 декабря на совещании с Владимиром Путин удивил российского лидера некоторыми фактами, например тем, какие справки нужно предоставить для получения разрешения на строительство коровника, фермы, в которых он хотел содержать скотину.

По словам Сироты, "пару лет назад" он "решил построить коровник, чтобы своё молоко было". Он получил грант от Минсельхоза, получил разрешение на строительство за рекордные пять дней. "Коррупции не ощутил, .... ни разу взяток не давал", - подчеркнул сыровар.

Фермер, развивающий сельское хозяйство, уточнил, что "для того, чтобы получить само разрешение на строительство, чтобы подать на него", он "потратил два года жизни и заплатил два миллиона рублей различным федеральным подведомственным организациям, которые наплодились в большом количестве у всяких ведомств".



"Мы изучали миграции зелёных муравьёв, которые проходят через нашу ферму, записывали громкость мычания коров в дневное и ночное время, выхлоп трактора", - рассказал Сирота.

"Это стоило миллион 200 рублей. Это стоимость нового трактора", - подчеркнул фермер.

Сирота еще по требованию Роснедра предоставлял из Кубинки, где военный аэродром, справку, не помешает ли его фирма параду Победы, когда там репетируют.

Еще Роснедра ежегодно просят справку, не появилась ли в подмосковной Истре нефть.

Для получения справки приходится делать план и, конечно же, заплатить за него.

Путин откровенно удивился, узнав, какие сведения необходимо было предоставить фермеру и оценил рассказ Сироты как анекдотичный. Он считает, что все это безобразно и пообещал: "Мы к концу 2020-го, к 1 января 2021 года, должны подготовить так называемую регуляторную гильотину, которая должна отменить всё, что себя изжило, всё, что не работает, и всё, что мешает двигаться вперёд".