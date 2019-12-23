Путин поставил стратегическую задачу: отодвинуть железную дорогу в Сочи от побережья моря

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23 декабря 2019, 18:49 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачу "отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи". Глава государства поручил Министерству транспорта РФ просчитать стоимость проекта.

Владимир Путин 23 декабря открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту и провел совещание по развитию железнодорожной инфраструктуры на юге России. Путин обратил внимание на участок дороги от Геленджика до Сочи и поинтересовался у главы Минтранса Евгения Дитриха, какие работы осуществляются на участке дороги от Геленджика до Джубги.



Дитрих рассказал, что у автомобилистов, кто едет с севера к Крымскому мосту, будет возможность воспользоваться новой дорогой. Путин показал на участок дороги от Геленджика до Джубги и сказал, что его тоже надо делать.

Путин отметил, что в Геленджике летом отдыхают миллионы людей, и они могли бы посетить и Сочи. Но останавливает "серпантин" - трудная дорога. Российский лидер заметил, что европейские страны отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья.