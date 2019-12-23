Владимир Колокольцев совершил рабочую поездку в Республику Ингушетия

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23 декабря 2019, 18:30 [ «Аргументы Недели» ]

фото: twitter.com

Генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел совещание с руководящим составом МВД по Республике Ингушетия, на котором были рассмотрены актуальные вопросы служебной деятельности.

Министр заслушал доклады руководителей и поставил задачи по совершенствованию таких направлений работы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, противодействие наркопреступности и контроль за миграционными процессами. Затем Глава ведомства посетил ОМВД России по городу Карабулак. В настоящее время в здании проходит капитальный ремонт, по завершении которого личный состав будет работать в благоустроенных помещениях, оснащенных современной техникой.