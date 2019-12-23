Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Накануне Нового года россияне чаще всего покупают недорогой алкоголь

, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Накануне Нового года россияне чаще всего покупают недорогой алкоголь
фото: pixabey

Согласно социологическому исследованию пиво, вино и водку накануне Нового года покупали в среднем за 87, 301 и 252 рубля соответственно. Вместе с тем по сравнению с декабрём прошлого года продажи каждого из этих видов напитков упали не менее чем на 20%.

Следующими по популярности следуют коньяк (его приобретали в среднем за 476 рублей), шампанское и игристые вина (351 рубль) и настойка (240 рублей).

Завершают десятку лидеров сидр (107 рублей), ром (815 рублей), джин (798 рублей) и виски (1020 рублей).

СЕ

//картина дня

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Фермер Олег Сирота на совещании с Владимиром Путин удивил российского лидера некоторыми фактами, например тем, какие справки нужно предоставить для получения разрешения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Красноярске полиция поймала девушку, которая в мороз бегала по улице без одежды с ребенком на руках. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы инцидента. Ребенок…

//новости ан

По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист. Водитель трактора попытался скрыть инцидент, скинул их тела в ливневый…

//новости ан

//новости ан

Известную сваху и ведущую телешоу "Давай поженимся" Розу Сябитову упрекнул жених Дмитрий, который ищет невесту в программе у Ларисы Гузеевой, астролога Василисы Володиной…

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…

//новости ан

Значительное количество военнослужащих Вооруженных сил Украины поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил освободившийся из киевского плена…