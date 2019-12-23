Накануне Нового года россияне чаще всего покупают недорогой алкоголь

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23 декабря 2019, 18:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Согласно социологическому исследованию пиво, вино и водку накануне Нового года покупали в среднем за 87, 301 и 252 рубля соответственно. Вместе с тем по сравнению с декабрём прошлого года продажи каждого из этих видов напитков упали не менее чем на 20%.

Следующими по популярности следуют коньяк (его приобретали в среднем за 476 рублей), шампанское и игристые вина (351 рубль) и настойка (240 рублей).

Завершают десятку лидеров сидр (107 рублей), ром (815 рублей), джин (798 рублей) и виски (1020 рублей).