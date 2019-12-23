Все новости >>

Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

В МВД установили личность 16-летней девушки, потерявшей память и найденной без документов в Красноярске

, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

В МВД установили личность 16-летней девушки, потерявшей память и найденной без документов в Красноярске
Zamir Usmanov, globallookpress.com

Сотрудники МВД установили личность найденной в Красноярске в 2003 году девочки, которая потеряла память и не имела при себе никаких документов. Имя и фамилию она помнила. Тогда подростка поместили в красноярский психоневрологический диспансер.

Поиски родственников девочки и установление ее личности не прекращались 16 лет. Сотрудники уголовного розыска, в том числе во взаимодействии с различными волонтерскими организациями, распространяли ориентировки по всем российским регионам.
В правоохранительных органах проводилась проверка лиц с похожими установочными данными, родившихся в период с 1980 по 1985 год. Тщательной проверке было подвергнуто 1000 лиц, имеющееся в учетах.

По данным красноярского управления МВД РФ, благодаря фотографиям пациентки диспансера и сопоставлению их с фотографиями, имеющимися в учетах пропавших без вести, полицейские идентифицировали личность девушки. Подтверждением реальности данных стало и то, что имена и фамилия родителей совпали с теми, что называла найденная девушка.

Полученная в результате проверки информация передана в медицинскую организацию и родственникам найденной девушки. В настоящее время решается вопрос по выдаче установленной девушке паспорта гражданина РФ.

Волонтеры сообщили об обнаружении родственников девушки. Это какое-то новогоднее чудо.
На горячую линию волонтерского отряда "Поиск пропавших детей-Красноярск" повонил мужчина и сообщил, что в ориентировке на найденную 16 лет назад в Красноярске Юлю он узнал свою сестру.
Оказывается, девушка из многодетной семьи жила в Томске. Как она оказалась в Красноярске, пока сказать сложно.

ИЧ

//картина дня

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть которых уже была обнародована ранее. Рейтинг подготовила исследовательская группа ИД «Аргументы недели».

Продолжается публикация результатов исследования «Рейтинг лоббистской эффективности законодателей 2019», большая часть…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Фермер Олег Сирота на совещании с Владимиром Путин удивил российского лидера некоторыми фактами, например тем, какие справки нужно предоставить для получения разрешения…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Красноярске полиция поймала девушку, которая в мороз бегала по улице без одежды с ребенком на руках. Полицию на место происшествия вызвали очевидцы инцидента. Ребенок…

//новости ан

По подозрению в гибели двух дорожных рабочих на Калужском шоссе задержан 75-летний тракторист. Водитель трактора попытался скрыть инцидент, скинул их тела в ливневый…

//новости ан

//новости ан

Известную сваху и ведущую телешоу "Давай поженимся" Розу Сябитову упрекнул жених Дмитрий, который ищет невесту в программе у Ларисы Гузеевой, астролога Василисы Володиной…

//новости ан

Сегодня открыто железнодорожное движение по Крымскому мосту. Первым через Керченский пролив проедет скорый фирменный пассажирский поезд «Таврия», который отправлен…

//новости ан

Значительное количество военнослужащих Вооруженных сил Украины поддерживает самопровозглашенные республики Донбасса. Об этом заявил освободившийся из киевского плена…