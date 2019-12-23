В МВД установили личность 16-летней девушки, потерявшей память и найденной без документов в Красноярске

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23 декабря 2019, 18:28 [ «Аргументы Недели» ]

Zamir Usmanov, globallookpress.com

Сотрудники МВД установили личность найденной в Красноярске в 2003 году девочки, которая потеряла память и не имела при себе никаких документов. Имя и фамилию она помнила. Тогда подростка поместили в красноярский психоневрологический диспансер.

Поиски родственников девочки и установление ее личности не прекращались 16 лет. Сотрудники уголовного розыска, в том числе во взаимодействии с различными волонтерскими организациями, распространяли ориентировки по всем российским регионам.

В правоохранительных органах проводилась проверка лиц с похожими установочными данными, родившихся в период с 1980 по 1985 год. Тщательной проверке было подвергнуто 1000 лиц, имеющееся в учетах.

По данным красноярского управления МВД РФ, благодаря фотографиям пациентки диспансера и сопоставлению их с фотографиями, имеющимися в учетах пропавших без вести, полицейские идентифицировали личность девушки. Подтверждением реальности данных стало и то, что имена и фамилия родителей совпали с теми, что называла найденная девушка.

Полученная в результате проверки информация передана в медицинскую организацию и родственникам найденной девушки. В настоящее время решается вопрос по выдаче установленной девушке паспорта гражданина РФ.

Волонтеры сообщили об обнаружении родственников девушки. Это какое-то новогоднее чудо.

На горячую линию волонтерского отряда "Поиск пропавших детей-Красноярск" повонил мужчина и сообщил, что в ориентировке на найденную 16 лет назад в Красноярске Юлю он узнал свою сестру.

Оказывается, девушка из многодетной семьи жила в Томске. Как она оказалась в Красноярске, пока сказать сложно.