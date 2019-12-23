Видео: Елена Малышева показала свою лондонскую квартиру

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23 декабря 2019, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Телеведущая Елена Малышева на своей странице в соцсети Instagram опубликовала видеообзор, в котором показала, как выглядит ее лондонская квартира, которую они арендовали с ее супругом.

По мнению Малышевой, съемные квартиры вдвое дешевле номеров в гостиницах: "Я с мужем на два дня поехала в Лондон. Он по делам, а я за компанию. Я очарована нашим временным лондонским домом", - отметила телеведущая.

В частности, она пришла в восхищение от обстановки: по ее словам, в квартире отсутствуют мебельные гарнитуры, все предметы явно были куплены отдельно, однако вместе создают "очарование жизни одной английской семьи".

"Все предметы как будто пришли в этот дом из разных мест", - поделилась Малышева своими наблюдениями с подписчиками интернет-аккаунта. По словам Елены, больше всего ее потрясли свечи вместо люстры на кухне.





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)21 Дек 2019 в 12:24 PST