Депутаты ЗСК рассмотрели итоги кадастровой оценки краевых земель

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23 декабря 2019, 18:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На еженедельном планерном совещании депутаты ЗСК обсудили итоги проведения государственной кадастровой оценки земельных участков на территории Краснодарского края в 2019 году, а также вопросы аренды земель, используемых для выпаса скота и сенокошения.

Открывая совещание, спикер ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул: — Эта тема уже не раз становилась предметом нашего рассмотрения. Кадастровая стоимость земли – это одна из главных характеристик, которая используется для решения целого комплекса вопросов. Именно поэтому кадастровая стоимость как важнейший показатель должна быть справедливой, сбалансированной и актуальной. С информацией по данной теме парламентариев ознакомил руководитель краевого департамента имущественных отношений Александр Шеин. Так, всего в крае было оценено 615 тысяч объектов недвижимости. В их числе земельные участки из земель промышленности, сельхозназначения, особо охраняемых природных территорий, а также сооружения и единые недвижимые комплексы. В своем выступлении докладчик остановился и на проблеме высокой арендной платы за земельные участки, используемые для сенокошения и выпаса скота. По его словам, вид разрешенного использования для таких участков по документам установлен как «для сельхозпроизводства», который включает не только «пастбища», но и «пашню». На деле доходы от использования «пастбищ» существенно ниже, чем от «пашни». Арендная плата за участки «для сельхозпроизводства» в регионе установлена в размере 2% от кадастровой стоимости, а «для животноводства» – 0,3%. В этой связи, как отметил руководитель ведомства, необходимость оплаты аренды в размере 2% негативно сказывается на рентабельности деятельности хозяйствующих субъектов в сфере животноводства, что в конечном счете приводит к отказу от прав аренды и зарастанию земель, ухудшению их состояния. Для исправления сложившейся ситуации департаментом во взаимодействии с профильными комитетами Законодательного Собрания проводится комплекс мероприятий. Так, утверждены результаты государственной кадастровой оценки, разработана и реализуется «дорожная карта» для установления видов угодий земельных участков, утвержден административный регламент. Деятельность по системному решению обозначенной проблемы ведомством продолжается. Выступая в качестве содокладчика, вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко отметил, что результаты проведенной в этом году кадастровой оценки земельных участков в целом можно оценить как удовлетворительные. В сравнении с ранее действовавшим порядком проведения оценки и сама процедура, и ее результаты стали более прозрачными и понятными как для

органов власти, так и для граждан, а новая кадастровая оценка – более обоснованной и справедливой. В ходе обсуждения парламентариев интересовало, как выстраивается взаимодействие департамента имущественных отношений с органами власти на местах по информированию хозяйствующих субъектов и граждан о результатах кадастровой оценки, о возможности ее корректировки. Спикер обратился с вопросом, с чем связан трехкратный рост кадастровой стоимости производственных объектов. По словам руководителя департамента, оценка проводится на основе утвержденной Минэконоразвития России методики и приводится в соответствие с рыночной стоимостью. Юрий Бурлачко подчеркнул, что необходимо детально изучить данный вопрос, пригласить специалистов-отраслевиков.

— Мы взяли курс на поддержку отрасли. К 2024 году Фонд развития промышленности увеличится до 5,5 млрд рублей. Но вместе с тем, в следующем году значительно вырастет кадастровая стоимость таких объектов. Это не может нас не тревожить, – сказал глава парламента. Высказанные в рамках обсуждения данного вопроса замечания и предложения нашли отражение в принятой резолюции.