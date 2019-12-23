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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Ротенберг дал гарантию Крымскому мосту 100 лет

, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ротенберг дал гарантию Крымскому мосту 100 лет
Kremlin Pool, globallookpress.com

Бизнесмен Аркадий Ротенберг, компания которого строила мост через Керченский пролив, дал гаранию Крымскому мосту 100 лет. По его словам, гарантия на мост при правильном технологическом использовании составляет 100 лет.

Ротенберг заверил в надежности автомобильной и железнодорожной частей Крымского моста.
"Абсолютно надежная конструкция. Там работало много научно-исследовательских институтов, дали положительные характеристики", - цитирует Ротенберга инфоцентр "Крымский мост".

23 декабря состоялась церемония открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

ИЧ

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