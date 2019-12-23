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Аргументы Недели. 49(693) от 18.12.19 Скачать номер

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Диетолог: родителям не стоит баловать детей большим количеством сладостей

, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Диетолог: родителям не стоит баловать детей большим количеством сладостей
фото: pixabey

Родителям не стоит баловать детей большим количеством сладостей, так как это чревато последствиями. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, излишнее потребление сладостей приводит к ожирению и нарушению работы кишечника. Кроме того, от большого количества сахара портятся зубы. У подростков появляется кариес, который придется лечить на протяжении всей взрослой жизни. 

"У детей, которые едят огромное количество сладостей, может появиться гипертония и сахарный диабет", - подчеркнул диетолог. 

 

СЕ

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