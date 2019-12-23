Диетолог: родителям не стоит баловать детей большим количеством сладостей

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23 декабря 2019, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Родителям не стоит баловать детей большим количеством сладостей, так как это чревато последствиями. Об этом сообщил диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, излишнее потребление сладостей приводит к ожирению и нарушению работы кишечника. Кроме того, от большого количества сахара портятся зубы. У подростков появляется кариес, который придется лечить на протяжении всей взрослой жизни.

"У детей, которые едят огромное количество сладостей, может появиться гипертония и сахарный диабет", - подчеркнул диетолог.